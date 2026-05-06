Эксперт «Работы.ру» Санина назвала июль самым выгодным для отпуска летним месяцем в 2026 году

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина назвала самый выгодный для отпуска летний месяц в 2026 году. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам специалсиат, летом 2026 года в июле будет 23 рабочих дня. Это делает его лучшим месяцем для оформления отпуска. При расчете выплат размер заработной платы делится на количество рабочих дней в месяце. Чем больше рабочих дней, тем выгоднее отдых для сотрудника.

Эксперт отметила, что в июле 2026 года стоимость одного рабочего дня будет минимальной. Это позволит специалистам сохранить привычный уровень дохода и избежать финансовых потерь при получении отпускных выплат, добавила «ТСН24».