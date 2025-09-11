Эксперт «Работы.ру» Санина напомнила о влиянии больничного на размер отпускных

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с RT рассказала о правилах расчета среднего заработка для отпускных выплат.

Специалист напомнила об отсутствии изменений в методике расчета среднего заработка для отпуска.

«В отличие от выходного пособия: по новому постановлению правительства, с 1 сентября текущего года для исчисления среднего заработка необходимо будет умножить средний дневной заработок на среднее количество рабочих дней в месяце», — предупредила эксперт.

По ее словам, если сотрудник получал фиксированную зарплату и не имел больничных или отпусков за свой счет, сумма отпускных останется прежней. Однако если в расчетном периоде были уважительные причины отсутствия на работе, такие как болезнь или декрет, сумма отпускных уменьшится: больничные и декретные выплаты теперь не учитываются при подсчете среднего заработка.