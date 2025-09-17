Эксперт «Работа.ру» Ветерков сообщил, что строительство обогнало транспорт и логистику по уровню зарплат

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с ИА НСН сообщил, что строительство и недвижимость стали самой высокооплачиваемой сферой в первом полугодии 2025 года.

По данным эксперта, средняя зарплата здесь составила почти 98 тысяч рублей. Второе место заняла сфера транспорта и логистики с доходом около 93,5 тысячи рублей.

Третью позицию поделили производство и агропромышленность с уровнем окладов около 90 тысяч рублей. Однако самый высокий рост доходов продемонстрировала сфера услуг — прибавка составила 20%, подчеркнул Ветерков.