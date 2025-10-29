Эксперт «Работа.ру» Санина напомнила, что больничным можно продлить только ежегодный оплачиваемый отпуск

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в интервью RT поделилась советами о том, как действовать, если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска.

Как отметила специалист, в таком случае у сотрудника есть два варианта: продлить отпуск на время болезни или перенести оставшиеся дни на другое время.

«Сотрудник сам решает, как поступить, и должен сообщить об этом своему руководителю», — подчеркнула Санина.

Если работник продлевает отпуск, то он не выходит на работу по графику: отпуск автоматически продлевается на тот срок, на который был оформлен больничный. Расчет идет по календарным дням.

Однако продлить или перенести отпуск не получится, если больничный был открыт для ухода за больным родственником, если сотрудник заболел во время учебного или другого отпуска, не являющегося ежегодным оплачиваемым, а также если не был оформлен официальный больничный лист, добавила Санина.