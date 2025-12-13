Эксперт «Промомеда» Белый заявил, что косметология помогает увеличить продолжительность сексуальной жизни

Глава совета директоров ПАО «Промомед» Петр Белый, выступая на радиостанции Sputnik , подчеркнул роль косметологии в увеличении продолжительности активной половой жизни.

Он заметил, что физиологически люди способны сохранять сексуальное здоровье долгое время, однако ключевую роль играет психология взаимоотношений.

«Людям должно хотеться быть вместе, люди должны быть друг для друга красивыми», — пояснил эксперт.

По словам Белого, данный аспект требует внимания к внешности и уходу за собой начиная с молодого возраста, а косметология располагает широким спектром методик и процедур.