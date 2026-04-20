Эксперт программы «X5 Клуб» Самойлова посоветовала не пытаться сразу составить «идеальное» меню

Рациональное планирование питания помогает навести порядок в расходах и уменьшить количество лишних покупок. Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова рассказала Life.ru , как правильно составлять меню и список продуктов, чтобы избежать импульсивных трат и снизить объем пищевых отходов.

По словам специалиста, оптимальный период планирования рациона — от пяти до семи дней. За неделю можно продумать закупки и сохранить гибкость.

«Главная ошибка — пытаться сразу составить „идеальное“ меню. Гораздо эффективнее опираться на простую систему: отталкиваться от уже имеющихся продуктов», — объяснила Самойлова.

Она посоветовала не готовить каждый день новое сложное блюдо. Один и тот же набор ингредиентов можно использовать в разных вариациях.