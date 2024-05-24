Эксперт Профсоюза таксистов Грэк: раз в год таксистам следует проходить полноценный медосмотр

Раз в полгода-год для таксистов нужно проводить более глубокие профессиональные медосмотры, которые сейчас в стране не предусмотрены. Об этом рассказал советник главы Профсоюза таксистов Евгений Грэк в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, это позволило бы выявлять у водителей заболевания сердечно-сосудистой системы, которые негативно сказываются на безопасности поездок. Ежегодные профессиональные осмотры были бы дешевле и проще ежедневных.

Кроме того, подобная практика позволила бы выявлять водителей такси с наркотической зависимостью, отметил Грэк.