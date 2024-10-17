Эксперт проекта «За права заемщиков» Пожарская рассказала, что 99% россиян являются фигурантами мошеннических баз

Около 99% россиян в возрасте от 14 лет и старше являются фигурантами мошеннических баз, в которых содержатся различные сведения об их персональных данных. Об этом радио Sputnik сообщила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская.

Несмотря на меры, которые принимает правительство против аферистов, мошенники изобретают все новые способы обмана граждан. Биометрия, по словам эксперта, имеет уникальные особенности, которые сложно подделать, и может стать хорошей защитой от мошенников.

Ранее СМИ писали, что правительство РФ и и Центробанк хотят ввести дополнительную ступень идентификации заемщика для борьбы с мошенниками.