Эксперт проекта «Моифинансы.рф» Соловченко посоветовала выбирать кружки по интересам ребенка
Эксперт проекта «Моифинансы.рф» Мария Соловченко советует родителям ориентироваться на увлечения детей при подборе секций, чтобы дополнительные занятия не стали для них тяжелой повинностью. Об этом пишет KP.RU.
Соловченко также разъяснила ситуацию с бесплатным дополнительным образованием. Такие кружки обычно финансируются из муниципальных бюджетов, поэтому их количество строго ограничено и зависит от района проживания. Из-за дефицита мест планировать запись необходимо заранее, пишет «Ридус».
По мнению специалиста, главным критерием выбора должно быть желание самого ребенка. Занятия обязаны приносить ему радость, увлеченность процессом и чувство успеха от достигнутых результатов.