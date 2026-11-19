Эксперт проекта «Моифинансы.рф» Мария Соловченко советует родителям ориентироваться на увлечения детей при подборе секций, чтобы дополнительные занятия не стали для них тяжелой повинностью. Об этом пишет KP.RU .

Соловченко также разъяснила ситуацию с бесплатным дополнительным образованием. Такие кружки обычно финансируются из муниципальных бюджетов, поэтому их количество строго ограничено и зависит от района проживания. Из-за дефицита мест планировать запись необходимо заранее, пишет «Ридус».

По мнению специалиста, главным критерием выбора должно быть желание самого ребенка. Занятия обязаны приносить ему радость, увлеченность процессом и чувство успеха от достигнутых результатов.