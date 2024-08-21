Эксперт проекта «Моифинансы.рф» Сергейчик: не во всех ситуациях стоит соглашаться на повышение лимита по кредитной карте

Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил, почему не во всех ситуациях стоит соглашаться на повышение лимита по кредитной карте.

Как пояснил эксперт, повышение лимита для банка является возможностью заработать на процентах. У заемщика же возникает соблазн потратить больше запланированного и выйти за границы грейс-периода.

«Даже одна эмоциональная трата по кредитке может затянуть в многолетнюю „карусель“ обслуживания процентов», — добавил Сергейчик.

Высокий лимит по картам также чреват вероятностью отказа при попытке воспользоваться другими кредитными продуктами, сказал эксперт.