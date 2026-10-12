Эксперт проекта «Моифинансы.рф» Иваткина отметила, что незаметные траты могут отнимать 15% дохода

Лишние траты на бесплатную доставку, неиспользуемые подписки и неоптимальные тарифы мобильной связи могут незаметно съедать как минимум 15% дохода. Об этом «Газете.Ru» заявила эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

Одна из ловушек — минимальная сумма заказа для бесплатной доставки, отметила эксперт Мария Иваткина. Если нужный товар стоит 500 рублей, а доставка бесплатна от 1 тыс., покупатель добирает корзину ненужным, формально экономя на курьере, но тратя больше. Похожим образом работают акции на несколько товаров: скидка не приносит выгоды, если продукт не нужен или испортится.

По подсчетам Иваткиной, кофе по 233 рубля (20 чашек в месяц) обходится в 56 тыс. рублей в год, а две поездки на такси в неделю — в 104 тыс. рублей. Эксперт рекомендует оценивать такие расходы с учетом их пользы, например, экономии времени.

Переход на более подходящий тариф мобильной связи позволит сэкономить до 500 рублей в месяц (около 6 тыс. в год). Аналогичную сумму можно потерять из-за неиспользуемой подписки или платных банковских уведомлений.