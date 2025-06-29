Эксперт при РАНХиГС Тенишев раскритиковал финансовые расчеты новой стратегии развития Хакасии

Эксперт при РАНХиГС Андрей Тенишев подверг критике финансовые расчеты новой стратегии развития Хакасии. Он назвал их «стратегическими фантазиями». В своем Telegram-канале аналитик указал, что проект документа предполагает расходы в 1,2 триллиона рублей до 2030 года, что не учитывает реальную бюджетную емкость республики. Это ставит под сомнение достижимость всех заявленных показателей, написали «Государственные новости».

Тенишев считает, что сумма, заложенная в стратегию, превышает фактические финансовые возможности региона минимум в 3,5 раза. Такой дисбаланс делает документ декларативным и подрывает доверие к содержащимся в нем социально-экономическим прогнозам.

Учитывая разницу между реальными возможностями местного бюджета и прописанными расходами, можно предположить, что при составлении документа приоритетом были абстрактные инвестиционные величины без четких источников финансирования.

Ранее председатель Верховного Совета республики Сергей Сокол призывал доработать правительственный проект развития региона из-за расхождений с показателями, закладываемыми федеральным центром.