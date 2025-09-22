Эксперт Преснякова отметила, что доля отечественных лекарств в России может возрасти до 80% в ближайшие годы

Российский фармацевтический рынок демонстрирует устойчивость и рост, несмотря на экономические санкции. Около 60% импортных препаратов уже заместили отечественными. В ближайшие годы этот показатель может достичь 70–80%. Об этом сообщила исполнительный директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова в разговоре с ИА НСН.