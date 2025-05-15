Эксперт Пожарская заявила, что взять ипотеку без семьи можно с помощью донорской льготной ипотеки

Взять ипотеку молодому человеку без семьи и детей сложно, но возможно, если воспользоваться льготными программами. Об этом рассказала в эфире радио Sputnik эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская.

В настоящее время ключевая ставка Центробанка России сохраняется на уровне 21% годовых. Кроме того, банки требуют большой первоначальный взнос, который может составлять до 50% от суммы кредитования.

Пожарская посоветовала присмотреться к таким программам, как дальневосточная ипотека, программа для IT-специалистов, сельского кредитования и донорская льготная ипотека. Последняя представляет собой схему, когда заемщики без семьи оформляют квартиру совместно с семьей, которая подходит под льготное кредитование жилья, на условиях предоставления доли в качестве созаемщиков. Однако эта схема не так распространена из-за высоких рисков.

Эксперт напомнила, что ипотека в России стала более длительной — пять лет назад ее выдавали на 15–20 лет, а сейчас речь идет о 20–30 годах.