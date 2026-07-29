Эксперт Портнягин предупредил о рисках помощи школьников с учебой без педагога

Основатель частной школы «Честная» в Тюмени Владислав Портнягин заявил «Известиям» , что попытки родителей заменить репетитора могут привести к стрессу и ухудшению семейных отношений.

По его словам, даже если родитель хорошо знает предмет, отсутствие педагогического образования и методик может запутать школьника. Роль родителя и роль педагога требуют разных подходов. Родители должны поддерживать ребенка, а не оценивать его знания и требовать результатов.

Портнягин отметил, что эмоциональная вовлеченность родителей часто мешает объективно воспринимать трудности ребенка. Ошибки школьника могут вызывать раздражение и тревогу, а фразы вроде «это же просто» способны снижать мотивацию и желание разбираться в теме.

Кроме того, разница между школьной программой и подходами родителей может создавать дополнительные сложности. Даже хорошо знающий предмет взрослый может объяснять материал по старым методикам, из-за чего ребенку приходится использовать разные способы решения задач.

Эксперт добавил, что при серьезных трудностях родителям стоит обращаться к специалистам, которые подберут подходящую методику обучения. Не стоит забывать и о ценности совместного времени, не связанного с учебой, заключил Портнягин.