Глава портала «Наш транспорт» Венцлавович рекомендовал пользоваться метро при спешке

Руководитель интернет-портала «Наш транспорт» Константин Венцлавович в эфире радиостанции «Говорит Москва» посоветовал воспользоваться метро, если требуется быстро добраться до места назначения.

По мнению эксперта, летом из-за большого потока пассажиров попасть на рейс речного транспорта может быть затруднительно.

«Речной транспорт можно использовать как городской на определенных маршрутах. Но если вам нужно ехать куда-то далеко, метро быстрее», — отметил он.

Константин Венцлавович добавил, что из-за нынешней частоты рейсов речной транспорт не всегда удобен для регулярных поездок, особенно когда нужно успеть к определенному времени. Однако он подчеркнул, что ситуация развивается: появляются новые маршруты, которые призваны разгрузить существующие направления.