Эксперт Подковин: достичь уровня высокооплачиваемого IT-специалиста можно за пару лет

Эксперт по бизнес- и системному анализу в сфере IT Денис Подковин в интервью радио Sputnik рассказал, как за пару лет достичь уровня высокооплачиваемого специалиста.

По его мнению, для этого нужно сосредоточиться на развитии профессиональных навыков (hard skills) и следовать четкому плану. В план следует включить дополнительные курсы и мастер-классы по отдельным навыкам; участие в тематических конференциях и хакатонах; изучение специализированной литературы и статей.

Подковин также посоветовал не бояться просить назначения сложных задач на основной работе или даже искать второй проект, чтобы развивать многозадачность. Еще один вариант — найти наставника в своей области, который будет давать вам задачи на проработку.

При использовании всех этих способов, за два-три года можно стать специалистом высокого класса и получать зарплату выше среднего. Например, системный аналитик может зарабатывать от 300 до 400 тысяч рублей только на одном проекте.