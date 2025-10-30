Эксперт по ЗОЖ Кожевникова связала недобор рыбы в рационе россиян с высокими ценами

Президент России Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления морепродуктов и рыбы в стране. В беседе с ИА НСН причину недобора такой пищи в рационе россиян объяснила эксперт по здоровому образу жизни, владелец фитнес-студии «БенеФит» Дарья Кожевникова.

Специалист связала соответствующую ситуацию с высокими ценами на продукцию. Так, океаническая форель или лосось стоят дорого и рассматриваются как лакомство.

«Да, нам не хватает рыбы, если смотреть по продуктовой корзине, большинство россиян выбирают более доступный вид белка — индейка, курица, дальше говядина, свинина, уже по ситуации», — отметила эксперт.

Кожевникова посоветовала обратить внимание на доступные варианты морской рыбы, такие как пикша или речной лосось.