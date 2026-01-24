Эксперт по ЖКХ Степура рассказал, что качество воды в трубах зависит от системы водозабора

Качество водопроводной воды в холодное время года может меняться, однако все показатели должны соответствовать требованиям СанПиН. Об этом сообщил создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт по ЖКХ Павел Степура в беседе с сайтом «Взгляд» .

По его словам, изменения зависят от системы водозабора. Если система качественная, то граждане не заметят разницы в качестве воды.

Степура подчеркнул, что вода, подаваемая в жилые дома, должна быть пригодной для питья. Однако могут быть различия по жесткости или содержанию железа, которые зависят от местности.