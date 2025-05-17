Эксперт по ЖКХ Шлеменков призвал радикально не менять нормы включения отопления

Евгений Шлеменков, вице-президент ассоциации малого и среднего предпринимательства «Опора России», поделился своим мнением о предложении депутата Сергея Гаврилова изменить правила отключения отопления в России. Об этом сообщил « Ридус ».

Парламентарий призвал пересмотреть «всю логику регулирования» в сфере отопления и горячего водоснабжения, поскольку повторное включение отопления при похолодании редко применяется на практике, хотя и разрешено законом.

По словам Шлеменкова, технические возможности для перехода на более гибкие нормы выключения централизованного отопления существуют, однако проблема не настолько актуальна для России.

«На самом деле решения об отключении отопления не такие уж „бумажные“ — они уже увязаны с климатическими условиями. Да, бывают ситуации, когда погода меняется резко и надолго. Но запуск отопления — это достаточно серьезный и затратный комплекс мероприятий», — заявил эксперт по ЖКХ.

Он также отметил, что можно обойтись без изменения норм на федеральном уровне, передав полномочия по решению этого вопроса муниципальным властям.