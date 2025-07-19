Эксперт по ЖКХ Широков сообщил о праве жильцов запретить магазин в доме

Для открытия коммерческого объекта в многоквартирном доме требуется согласие собственников жилья. Об этом заявил председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков в беседе с aif.ru .

По его словам, выкуп квартир на первом этаже — это только первый шаг.

«Законно перевести их в нежилое помещение и использовать в коммерческих целях без ведома собственников жилья нельзя», — предупредил специалист.

Как пояснил Широков, для перевода помещения в нежилое нужно не только оформить соответствующие документы, но и получить согласие не менее двух третей собственников жилья в доме. Если же магазин был открыт без соблюдения необходимых процедур, жильцы могут провести общее собрание и проголосовать против его работы, добавило Ura.ru.