Эксперт по ЖКХ Рыбальченко рассказал, что за некачественное отопление можно оформить перерасчет

Эксперт по ЖКХ и эколог Илья Рыбальченко рассказал Life.ru , за какие услуги в квитанции ЖКХ можно не платить или добиться перерасчета.

По словам эксперта, существуют обязательные платежи, такие как содержание общего имущества, текущий и капитальный ремонт, отопление при наличии центральной системы, общедомовые нужды и вывоз мусора. Эти расходы регламентированы Жилищным кодексом, и отказаться от них нельзя — можно лишь оспорить некорректные начисления. С индивидуальными ресурсами ситуация проще.

Если установлены счетчики на воду, оплату производят только за фактически потребленный объем. Если вы уехали и не пользовались водой более пяти дней, можно оформить перерасчет, подтвердив это документально.

«Если из крана течет ржавая вода или подача ресурса была прекращена с нарушением сроков, это также основание для пересмотра начислений», — отметил Рыбальченко.

С электричеством и газом действует тот же принцип: при наличии исправного прибора учета оплата производится по показаниям. Если управляющая компания начисляет плату по нормативу при работающем счетчике, это повод для официального оспаривания.

Отказаться от центрального отопления в многоквартирном доме и не платить за него нельзя, но возможен перерасчет, если услуга оказана некачественно.

Также можно отказаться от таких услуг, как радиоточка, коллективная телеантенна и страхование жилья, если оно подключено через интернет или спутник, или если это добровольная услуга.

Консьерж, видеонаблюдение, дополнительная уборка или охрана могут оплачиваться только при наличии решения общего собрания собственников. Если протокола нет, начисления считаются незаконными.

При этом просто перестать платить нельзя — будут начислены пени. Эксперт рекомендовал действовать официально: направлять заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию и прикладывать подтверждающие документы.