Эксперт по ЖКХ Москвина поддержала новый закон по работе с должниками | 360°

Общество 03 мая 2024, 16:08 Эксперт по ЖКХ Москвина поддержала новый закон по работе с должниками

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В России вступил в силу новый закон с расширением списка категорий юридических лиц, кому запрещено привлекать коллекторов для взыскания долгов по ЖКХ. Нововведения поддержала директор ассоциации «ЖКХ контроль города Москвы» Вера Москвина в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, такие ограничения на законодательном уровне обезопасят россиян от чрезмерных мер, применяемых коллекторами.

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Отмечается, что в новом списке теперь не только жилищные кооперативы, управляющие и коммунальные компании, но и наймодатели социального жилья.