Эксперт по ЖКХ Крохин предупредил о рисках строительства многоэтажных деревянных домов

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ планирует разрешить строительство многоэтажных зданий из дерева, что может привести к появлению «деревянных небоскребов» в России. Однако эксперт по ЖКХ Константин Крохин выразил опасения по поводу безопасности таких строений в беседе с «Ридусом» .

Сенатор Александр Высокинский сообщил, что МЧС готовится снять ограничения на этажность зданий из натуральных клееных панелей. Кроме того, проект свода правил по многоквартирным высоткам из дерева находится на завершающей стадии, написал сайт newsnn.ru.

Крохин отметил, что деревянные многоэтажки могут быть пожароопасными, а также иметь проблемы с устойчивостью и эвакуацией при пожаре. «Какими бы противопожарными составами ни обрабатывали такой дом, сами по себе эти составы все равно остаются горючим материалом», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что строительство деревянных многоэтажек будет носить экспериментальный характер, и нет уверенности в их надежности и долговечности. «Дерево все-таки мягкий материал, и его долговечность вызывает серьезные вопросы», — добавил Крохин.