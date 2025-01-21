Эксперт по ЖКХ Крохин: плата за отопление может увеличиться в два раза

С 1 марта вступит в силу постановление Минстроя РФ, которое изменит порядок оплаты отопления. На этом фоне возможно почти двукратное увеличение ежемесячных платежей в осенне-зимний период, предупредил эксперт по ЖКХ Константин Крохин в разговоре с «Ридусом».
«Платеж за отопление будет разделен не на 12 месяцев, а на семь или восемь. Сумма, которую люди увидят в платежках, вырастет как минимум в 1,8 раза», — объяснил специалист.
Крохин подчеркнул, что скептически относится к реализации подобных инициатив. Попытки отказаться от оплаты отопления равномерно в течение года в России уже были, однако все они не показали своей эффективности, отметил собеседник сайта.
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