Эксперт по ЖКХ Крохин: плата за отопление может увеличиться в два раза

С 1 марта вступит в силу постановление Минстроя РФ, которое изменит порядок оплаты отопления. На этом фоне возможно почти двукратное увеличение ежемесячных платежей в осенне-зимний период, предупредил эксперт по ЖКХ Константин Крохин в разговоре с «Ридусом» .

«Платеж за отопление будет разделен не на 12 месяцев, а на семь или восемь. Сумма, которую люди увидят в платежках, вырастет как минимум в 1,8 раза», — объяснил специалист.

Крохин подчеркнул, что скептически относится к реализации подобных инициатив. Попытки отказаться от оплаты отопления равномерно в течение года в России уже были, однако все они не показали своей эффективности, отметил собеседник сайта.