Основной причиной взрывов газа в жилых домах является коллективное бездействие. Такое мнение высказал заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов в беседе с « Ридусом ».

По его словам, в РФ часто не придерживаются порядка газоснабжения граждан. Собственники должны быть более ответственными, заявил эксперт.

«Запахло газом в доме? Звоните в газовую службу, не ждите. Старая плита, которая уже сифонит из всех щелей? Поменяйте как можно быстрее», — отметил Костянов.

Он также напомнил, что жильцы вправе требовать от управляющих компаний обязательного обслуживания внутридомового газового оборудования.