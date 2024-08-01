Эксперт по ЖКХ Костянов: основная причина взрывов газа в жилых домах — коллективное бездействие

Основной причиной взрывов газа в жилых домах является коллективное бездействие. Такое мнение высказал заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов в беседе с «Ридусом».

По его словам, в РФ часто не придерживаются порядка газоснабжения граждан. Собственники должны быть более ответственными, заявил эксперт.

«Запахло газом в доме? Звоните в газовую службу, не ждите. Старая плита, которая уже сифонит из всех щелей? Поменяйте как можно быстрее», — отметил Костянов.

Он также напомнил, что жильцы вправе требовать от управляющих компаний обязательного обслуживания внутридомового газового оборудования.

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