Эксперт по ЖКХ Юнисова рассказала, что платить за замену стояков в доме обязана управляющая компания

Ремонт и замену стояков в многоквартирном доме обязана проводить управляющая компания или подрядчик капремонта, а жильцы оплачивают такие работы только в исключительных случаях. Об этом в беседе с URA.RU сообщила эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова.

По словам специалиста, собственник несет расходы лишь при врезке счетчиков либо если авария произошла по его вине — например, из-за вмешательства в инженерные сети. Во всех остальных ситуациях текущие и аварийные работы выполняет УК, а замену при капремонте — подрядная организация.

Если управляющая компания игнорирует протечки, Юнисова посоветовала жаловаться в жилищную инспекцию, органы местного самоуправления или Роспотребнадзор. В ситуации, когда соседи не пускают рабочих к трубам, обязать их предоставить доступ можно исключительно через суд. Подать иск вправе как УК, так и пострадавшие жильцы.