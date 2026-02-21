Эксперт по ЖКХ Чиркин предложил обновить бытовую технику для экономии на электричестве

Управляющий ТСЖ и ЖСК Кирилл Чиркин в интервью «ФедералПресс» рассказал, как можно снизить расходы на электричество.

По словам эксперта, замена старых ламп на светодиодные снизит потребление энергии в несколько раз. Кроме того, он предложил проверить контакты в квартирном щите. Ослабленные автоматы и клеммы могут увеличивать потери.

Еще один вариант — обновление бытовой техники. Так, холодильник 20-летней давности может потреблять 600–800 кВт·ч в год. Техника с высоким классом энергоэффективности может стоить дороже, но окупится за счет экономичного расхода.

Специалист также предложил установить двухтарифный счетчик и сократить «фоновое потребление».