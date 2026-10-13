Эксперт по ЖКХ Чесноков объяснил, как жильцам законно законсервировать мусоропровод

Жильцам многоквартирных домов для законсервирования мусоропровода необходимо провести общее собрание собственников и заручиться поддержкой не менее двух третей голосов. Об этом сообщил Ura.ru эксперт Народного фронта по ЖКХ Алексей Чесноков.

Для консервации мусоропровода необходимо провести общее собрание собственников, где решение примут двумя третями голосов. На нем же нужно утвердить новое место для контейнеров и способ сбора отходов. Если в доме живут инвалиды или пожилые люди, для них следует предусмотреть помощь, например установку баков на первом этаже или сбор мусора волонтерами.

Отдельно в повестку нужно включить исключение затрат на обслуживание системы, чтобы управляющая компания перестала взимать за это плату. Принятое решение передается в УК или ТСЖ.

Стоит учитывать, что с 1 марта 2027 года вступят в силу новые нормы, обязывающие мыть и дезинфицировать действующие мусоропроводы ежемесячно.