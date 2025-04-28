Эксперт по ЖКХ Бондарь: за майнинг дома без ИП могут отключить электричество

Заниматься майнингом в домашних условиях можно, но при определенных условиях. Как заявил NEWS.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, за майнинг дома без ИП могут отключить электричество.

По словам общественного деятеля, при потреблении свыше 6000 киловатт-часов в месяц необходимо зарегистрироваться как ИП. В противном случае квартиру или дом могут отключить от электросети.

Эксперт пояснил, что для физических лиц установлен месячный лимит энергопотребления — 6000 кВт⋅ч. Если этот порог превышен, гражданин обязан зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и войти в реестр субъектов, занимающихся майнингом.

С 1 марта 2025 года вести такой реестр будет Федеральная налоговая служба. А госорганы смогут обращаться в суд, чтобы урегулировать вопрос с присоединенной мощностью устройств.