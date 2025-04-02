Эксперт по ЖКХ Бондарь: в некоторых случаях УК обязана заменить старые батареи

Общественный деятель и специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал RT , когда управляющая компания обязана заменить старые или неисправные батареи в квартире.

По словам эксперта, стояки и радиаторы в подъездах — зона ответственности УК.

«То же самое касается случаев, когда батареи в квартире пришли в негодность из-за естественного износа, но только если вы их никогда не меняли самостоятельно», — заявил общественник.

Бондарь также дал советы на случай, если батареи пришли в негодность, а управляющая компания бездействует. Он рекомендовал отправить обращение через приложение «Госуслуги Дом». Если реакции нет, можно жаловаться в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру.