Эксперт по ЖКХ Бондарь: в некоторых случаях УК обязана заменить старые батареи
Общественный деятель и специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал RT, когда управляющая компания обязана заменить старые или неисправные батареи в квартире.
По словам эксперта, стояки и радиаторы в подъездах — зона ответственности УК.
«То же самое касается случаев, когда батареи в квартире пришли в негодность из-за естественного износа, но только если вы их никогда не меняли самостоятельно», — заявил общественник.
Бондарь также дал советы на случай, если батареи пришли в негодность, а управляющая компания бездействует. Он рекомендовал отправить обращение через приложение «Госуслуги Дом». Если реакции нет, можно жаловаться в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру.