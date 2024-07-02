Эксперт по ЖКХ Бондарь: создание сквозняка в квартире поможет вытеснить теплый воздух

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как охладить квартиру во время аномальной жары. Самым лучшим способом остается использование кондиционера, отметил специалист в беседе с News.ru .

Еще один вариант — создание сквозняка. В прохладное время суток необходимо открыть окна на противоположных сторонах помещения. Это поможет вытеснить теплый воздух, пояснил Бондарь.

Он также посоветовал обратить внимание на светоотражающие пленки для окон, вентиляторы и плотные светлые шторы.