Эксперт по ЖКХ Бондарь: создание сквозняка в квартире поможет вытеснить теплый воздух

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как охладить квартиру во время аномальной жары. Самым лучшим способом остается использование кондиционера, отметил специалист в беседе с News.ru.

Еще один вариант — создание сквозняка. В прохладное время суток необходимо открыть окна на противоположных сторонах помещения. Это поможет вытеснить теплый воздух, пояснил Бондарь.

Он также посоветовал обратить внимание на светоотражающие пленки для окон, вентиляторы и плотные светлые шторы.

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