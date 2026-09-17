Эксперт по ЖКХ Бондарь сообщил о возможности замены радиаторов отопления за счет общих средств
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал «Москве 24», что управляющая компания (УК) может заменить радиаторы отопления без запорных кранов за счет общих средств на содержание жилья.
Чтобы понять, за чей счет будет проводиться замена батареи в квартире, жильцам нужно запросить в УК официальные документы по системе отопления. Это можно сделать заказным письмом или через приложение «Госуслуги.Дом».
Иногда эта информация есть в приложении к договору управления, который должен быть размещен в ГИС ЖКХ.
Если в документах указано, что на подводке к радиатору есть запорные краны, которые позволяют отключить батарею без остановки стояка, тогда он относится к зоне ответственности жильца. Ремонт и замену в таком случае обычно оплачивает сам собственник.
Если кранов нет и для снятия батареи приходится перекрывать стояк во всем подъезде, тогда радиатор может считаться частью общего имущества. В этом случае УК может выполнить замену и ремонт за счет средств на содержание жилья.
Чтобы организация произвела замену радиатора, нужно обратиться к ней с письменным заявлением. В нем надо подробно описать, почему это важно сделать, какая проблема имеется. При желании можно приложить фото оборудования. После этого должен прийти специалист и провести осмотр.