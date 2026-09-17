Эксперт по ЖКХ Бондарь сообщил о возможности замены радиаторов отопления за счет общих средств

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал «Москве 24» , что управляющая компания (УК) может заменить радиаторы отопления без запорных кранов за счет общих средств на содержание жилья.

Чтобы понять, за чей счет будет проводиться замена батареи в квартире, жильцам нужно запросить в УК официальные документы по системе отопления. Это можно сделать заказным письмом или через приложение «Госуслуги.Дом».

Иногда эта информация есть в приложении к договору управления, который должен быть размещен в ГИС ЖКХ.

Если в документах указано, что на подводке к радиатору есть запорные краны, которые позволяют отключить батарею без остановки стояка, тогда он относится к зоне ответственности жильца. Ремонт и замену в таком случае обычно оплачивает сам собственник.

Если кранов нет и для снятия батареи приходится перекрывать стояк во всем подъезде, тогда радиатор может считаться частью общего имущества. В этом случае УК может выполнить замену и ремонт за счет средств на содержание жилья.

Чтобы организация произвела замену радиатора, нужно обратиться к ней с письменным заявлением. В нем надо подробно описать, почему это важно сделать, какая проблема имеется. При желании можно приложить фото оборудования. После этого должен прийти специалист и провести осмотр.