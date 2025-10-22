Эксперт по ЖКХ Бондарь сообщил о возможности привлечь соседей к ответственности из-за тараканов

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал RT о возможности наказать соседей за разведение тараканов в квартире.

Специалист напомнил, что нарушившего санитарные нормы жильца можно привлечь к административной ответственности. Штраф за подобную ситуацию варьируется от 500 до 1000 рублей. Помимо этого, существует возможность применить статью 7.21 КоАП РФ, предусматривающую наказание за несоблюдение установленных правил эксплуатации жилых помещений.

«Также закон позволяет требовать компенсацию морального вреда по ст. 151 ГК России — судебная практика показывает, что такие выплаты составляют от 50 тысяч до 100 тысяч рублей», — отметил Бондарь.

Как пояснил Бондарь, согласно Жилищному кодексу каждый обязан поддерживать квартиру в надлежащем состоянии и не нарушать права соседей.