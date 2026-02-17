Эксперт по ЖКХ Бондарь сообщил о возможности перерасчета ЖКУ при ржавой воде

Россияне имеют право на перерасчет платежей за жилищно-коммунальные услуги в определенных ситуациях, регламентированных постановлением Правительства РФ № 354. Подробнее рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Life.ru .

По его словам, одна из причин — некачественное предоставление услуг. Если вода была ржавой, батареи еле теплыми или отключения света затянулись, счетчики уже не играют роли. Однако важно правильно зафиксировать нарушение.

Специалист пояснил, что сначала следует позвонить в аварийно-диспетчерскую службу и попросить составить акт о некачественной услуге. Если сотрудники УК не приходят или отказываются подписывать акт, его можно составить самостоятельно с двумя соседями и, например, председателем совета дома.