Эксперт по ЖКХ Бондарь: реальных случаев со штрафами за входную дверь нет

Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь поделился мнением относительно споров вокруг штрафов за несоблюдение противопожарных мер в многоквартирных домах, особенно в отношении требований к установке входных дверей в квартирах. Об этом сообщил RT .

Бондарь подчеркнул, что утверждения о возможной административной ответственности за изменение направления открытия дверей зачастую преувеличены. Анализ существующих нормативных актов и реальной практики показывает, что таких прецедентов фактически не существует, пояснил специалист.

По его словам, правила, регулирующие эвакуационные маршруты и выходы, предъявляют требования к направлению открытия дверей исключительно для эвакуационных путей. Поскольку двери квартир не входят в эту категорию, их направление открытия не регулируется строго и остается на усмотрение владельца жилья.