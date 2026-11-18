Для установки оконной решетки владельцу квартиры стоит разобраться в нормах эксплуатации общедомового имущества и правилах пожарной безопасности, рассказал в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Самовольный монтаж решеток со сверлением наружных стен грозит предписанием демонтировать конструкцию и судебными тяжбами с управляющей организацией. Об этом предупредил специалист, напомнив, что внешняя стена МКД принадлежит всем жильцам на праве общей долевой собственности.

«Корректировать облик фасада разрешается исключительно с одобрения общего собрания — при условии, что инициативу поддержали не менее 2/3 владельцев», — пояснил он.

Установка конструкций враспор внутри оконного проема без повреждения стены формально не затрагивает фасад, однако УК может предъявить претензии, если металл нарушит единый архитектурный облик.