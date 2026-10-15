Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, какой штраф грозит за работающий ночью пылесос
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал NEWS.ru, какой штраф грозит за работающий ночью пылесос. Об этом сообщил автор публикации.
Если человек включает устройство в час ночи ради генеральной уборки, это могут расценить как нарушение региональных правил тишины. Сначала могут сделать официальное замечание, но если жилец игнорирует просьбы и продолжает шуметь, вступают в силу денежные взыскания, пишет ИА НСН.
В Москве штраф составляет 1–2 тыс. рублей, в области доходит до 1–3, а при повторном случае повысят до 4. В большинстве других субъектов сумма колеблется от 500 рублей до 2 тыс. рублей.
Бондарь подчеркнул, что по закону предупреждение не может быть устным. Оно оформляется письменно в виде официального постановления и вносится в базу данных МВД.
Если участковый ограничивается разговором без документов, он, вероятно, действует в рамках закона «О профилактике правонарушений в РФ» и пытается урегулировать бытовой конфликт мирно.