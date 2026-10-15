Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, какой штраф грозит за работающий ночью пылесос

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал NEWS.ru , какой штраф грозит за работающий ночью пылесос. Об этом сообщил автор публикации.

Если человек включает устройство в час ночи ради генеральной уборки, это могут расценить как нарушение региональных правил тишины. Сначала могут сделать официальное замечание, но если жилец игнорирует просьбы и продолжает шуметь, вступают в силу денежные взыскания, пишет ИА НСН.

В Москве штраф составляет 1–2 тыс. рублей, в области доходит до 1–3, а при повторном случае повысят до 4. В большинстве других субъектов сумма колеблется от 500 рублей до 2 тыс. рублей.

Бондарь подчеркнул, что по закону предупреждение не может быть устным. Оно оформляется письменно в виде официального постановления и вносится в базу данных МВД.

Если участковый ограничивается разговором без документов, он, вероятно, действует в рамках закона «О профилактике правонарушений в РФ» и пытается урегулировать бытовой конфликт мирно.