Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, какие меры безопасности необходимо принять перед долгим отъездом из квартиры

Перед тем как отправиться на дачу или в отпуск, важно позаботиться о безопасности квартиры. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь поделился с «Москвой 24» рекомендациями, которые помогут избежать неприятных ситуаций во время отсутствия хозяев.

Одной из важнейших мер является перекрытие газовых вентилей, если в доме проведен газ. Это необходимо сделать даже перед непродолжительным отъездом, подчеркнул специалист.

Далее следует перекрыть подачу холодной и горячей воды в квартиру. По словам эксперта, это снизит до минимума риск затопления соседей.

Дмитрий Бондарь советует по возможности обесточить электрический щиток. Однако если нужно оставить включенными холодильник и сигнализацию, следует хотя бы выдернуть вилки всех остальных приборов из розеток.

Необходимо обесточить и накопительный водонагреватель, иначе при отсутствии давления или воды он может перегреться и сгореть.

Если в квартире установлен датчик дыма, перед отъездом стоит заменить в нем старые батарейки. В противном случае заряд может упасть до критического минимума, и прибор начнет громко пищать раз в минуту, что доставит беспокойство соседям.

Также эксперт порекомендовал оставить открытыми все межкомнатные двери для циркуляции воздуха и предотвращения появления затхлого запаха.