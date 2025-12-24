Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, что за новогодний отпуск можно сэкономить до 3 тысяч рублей на коммуналке

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал Life.ru , что российское законодательство предусматривает возможность снижения суммы в квитанции за услуги ЖКХ, если человек планирует уехать из города на длительный срок. Это может помочь сохранить семейный бюджет в период новогодних праздников.

По словам эксперта, перерасчет возможен, если в доме или квартире отсутствуют приборы учета. Если счетчики установлены, начисления происходят по факту потребления.

«За новогодний отпуск в 15–20 дней можно сэкономить до 3000 рублей на коммунальных платежах. Для домовладельцев с большей площадью и более высокими тарифами экономия может быть еще значительнее», — отметил специалист.

Он пояснил, что пересчитать возможно плату за холодную и горячую воду, водоотведение, газ и вывоз мусора. За отопление придется платить в полном объеме, так как тепло в дом подается для поддержания общедомового имущества и конструкции здания.