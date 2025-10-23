Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, что россиянам могут запретить приходить с собаками в магазины

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал RT о законопроекте, который предполагает внесение изменений в обязанности владельцев домашних животных.

По словам эксперта, на сегодняшний день уборка экскрементов животных владельцами ограничивается лишь уличными прогулками.

«Новая инициатива предлагает распространить это требование на подъезды, лестничные площадки, лифты и придомовую территорию, которая относится к общему имуществу жильцов», — отметил специалист.

Кроме того, Бондарь предупредил о возможном запрете на посещение магазинов, кафе, ресторанов, больниц, школ и культурных учреждений с собаками, кроме собак-поводырей.