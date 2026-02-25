Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, что новый холодильник может сэкономить от 3000 рублей на оплате счетов

Старый холодильник может стать причиной значительных расходов. Несмотря на то что такая техника кажется надежной, ее эксплуатация обходится дорого. Об этом рассказал Life.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Сравнение старого холодильника с современной моделью класса А++ показывает существенную разницу в энергопотреблении. Старые модели могут «накрутить» до 1000 кВт·ч в год, тогда как новые ограничатся примерно 500 кВт·ч. При прогнозируемых тарифах 2026 года разница в оплате счетов составит от трех тысяч рублей в год.

Современные холодильники оснащены инверторными моторами, которые работают плавно и подстраиваются под нужную температуру. В старых моделях моторы функционируют рывками, что приводит к повышенному энергопотреблению. Кроме того, со временем изоляция в стенках старых холодильников разрушается, и мотор вынужден работать почти без пауз.

Также стоит помнить о безопасности. Изношенная проводка и старые реле могут привести к возгораниям. Сейчас действуют программы утилизации, позволяющие сдать старую технику и получить деньги или скидку на новую.

«На мой взгляд, покупка модели А++ может окупиться всего за пять лет только за счет разницы в квитанциях», — отметил Бондарь.