Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, что насадки-аэраторы помогают сократить расходы на воду

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал NEWS.ru о способах экономии воды. По его мнению, уменьшить расходы на коммунальные услуги можно без потери комфорта.

Один из методов — ограничение потока воды. Это можно сделать двумя способами: вручную прикрыть вентиль горячего водоснабжения или установить специальные насадки-аэраторы. Они насыщают воду воздухом, из-за чего струя кажется такой же сильной, но расход уменьшается на 20–50%. При использовании водосберегающего душа с ограничением напора экономия будет еще больше, отметил Бондарь.

С 1 апреля в России начали действовать новые правила для владельцев счетчиков в квартирах. Изменения касаются эксплуатации и поверки приборов учета воды, газа и электроэнергии. Они направлены на упрощение и повышение прозрачности расчетов за коммунальные ресурсы.