Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о существовании запретов на сушку белья за пределами балкона

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал RT , что в федеральном законодательстве нет прямого запрета на сушку белья на балконе. Однако такие ограничения могут содержаться в правилах благоустройства отдельных городов и регионов.

По словам специалиста, на центральных улицах или в исторических зданиях сушку белья за пределами ограждения балкона могут запретить, чтобы сохранить внешний вид фасадов. За нарушение внешнего облика здания могут выписать официальное предупреждение.

Если одежда перекрывает пути эвакуации на общем балконе, могут быть претензии со стороны пожарного надзора. Чтобы избежать проблем, эксперт рекомендовал сушить белье внутри помещения, используя напольные или потолочные сушилки.