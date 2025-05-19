Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о штрафах за сбор сирени

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT разъяснил, при каких обстоятельствах за сбор сирени могут последовать правовые последствия.

«Если человек обламывает ветки кустарников и это влечет прекращение роста растения, а ущерб оценивается как значительный, то возможна квалификация по ст. 260 УК России», — отметил общественный деятель.

Эта статья применима не только к лесам, но и к искусственно озелененным насаждениям при подтверждении ущерба.

Бондарь добавил, что подобные ситуации зачастую регулируются местным законодательством. В Москве, например, за повреждение зеленых насаждений предусмотрены штрафы от 3,5 до 4 тысяч рублей. Даже одна сломанная ветка сирени может привести к составлению протокола и привлечению к ответственности.