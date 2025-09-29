Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о рисках использования слишком мощных обогревателей

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил NEWS.ru о рисках использования слишком мощных обогревателей. По его словам, это может привести к отключению электричества во всем подъезде.

Бондарь подчеркнул, что хотя прямого штрафа за мощный обогреватель в законах нет, сетевая организация вправе ограничить потребление электроэнергии при превышении разрешенной мощности. В таком случае отключение электричества может коснуться не только квартиры, где используется обогреватель, но и всего этажа или подъезда.

Эксперт рекомендовал уточнить допустимую мощность по договору на электроснабжение или через электросетевую организацию, чтобы избежать проблем. Он также напомнил о возможной ответственности за пожар, вызванный перегрузкой проводки, со ссылкой на статью 1064 ГК РФ.