Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о реальных штрафах за цветы на балконе

Общественный деятель и эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь в беседе с «Абзацем» сообщил, что в России введены штрафы за некорректное размещение растений на балконных конструкциях. Правила устанавливают ограничения на установку горшков и вазонов, размещенных на наружной стороне балкона или окна.
Согласно комментариям Бондаря, регионы и муниципалитеты самостоятельно определяют нормы регулирования установки цветов на фасадах зданий. Обычно наружная поверхность перил и стен относится к общему имуществу жилого комплекса, и размещение предметов на нем без согласования с собственниками жилья и управляющими организациями недопустимо, написали «Известия».
Некоторые города предусматривают особые процедуры согласования установки декоративных элементов, включая цветы, расположенные на внешних поверхностях. Нарушение установленных норм может повлечь административные санкции.
