Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о реальных штрафах за цветы на балконе

Общественный деятель и эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь в беседе с «Абзацем» сообщил, что в России введены штрафы за некорректное размещение растений на балконных конструкциях. Правила устанавливают ограничения на установку горшков и вазонов, размещенных на наружной стороне балкона или окна.

Согласно комментариям Бондаря, регионы и муниципалитеты самостоятельно определяют нормы регулирования установки цветов на фасадах зданий. Обычно наружная поверхность перил и стен относится к общему имуществу жилого комплекса, и размещение предметов на нем без согласования с собственниками жилья и управляющими организациями недопустимо, написали «Известия».

Некоторые города предусматривают особые процедуры согласования установки декоративных элементов, включая цветы, расположенные на внешних поверхностях. Нарушение установленных норм может повлечь административные санкции.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте