Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о реальных штрафах за цветы на балконе

Общественный деятель и эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь в беседе с «Абзацем» сообщил, что в России введены штрафы за некорректное размещение растений на балконных конструкциях. Правила устанавливают ограничения на установку горшков и вазонов, размещенных на наружной стороне балкона или окна.