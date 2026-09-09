Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о переходе долга за капремонт при покупке жилья

Долги прежнего владельца за коммунальные услуги не переходят к покупателю квартиры, однако задолженность по взносам на капитальный ремонт закрепляется за жильем. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, сообщает « Москва 24 ».

Эксперт разделил долги на персональные и имущественные. К первым относятся платежи за воду, электричество, газ, отопление и содержание общего имущества. Их обязан оплачивать прежний собственник, поскольку начисления для покупателя начинаются после регистрации права.

Задолженность по взносам на капремонт переходит к новому владельцу вместе с квартирой. Перед сделкой Бондарь рекомендовал запросить у продавца справки об отсутствии долгов в управляющей компании, ТСЖ или МФЦ. Дата документа должна быть максимально близка к дню покупки.

Также можно проверить продавца в базе Федеральной службы судебных приставов. В договоре следует указать, что продавец погасит долги до подписания акта приема-передачи либо снизит цену квартиры на сумму задолженности.

Если в первой квитанции покупатель увидел чужой долг, нужно обратиться в УК или ТСЖ за перерасчетом либо открытием нового лицевого счета. К заявлению следует приложить выписку из ЕГРН. При отказе управляющей компании можно пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию.