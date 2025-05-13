Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о блокировке счетов в случае неуплаты за коммуналку

Общественный деятель и эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь в беседе с aif.ru обозначил возможные последствия крупных задолженностей по оплате коммунальных услуг.

Специалист объяснил, что задолженность может привести к серьезным последствиям, таким как блокировка банковских счетов должника, удержание денежных средств из официальных источников дохода и судебное взыскание долга по исполнительному листу, написали «Известия».

Особое внимание Бондарь уделяет порядку начисления пеней за просроченную оплату. Пени начинают насчитываться начиная с 31-го дня задержки платежа. Размер ежедневной пени составляет одну трехсотую от ключевой ставки Центрального банка России. Эксперт предостерегает, что изначально сумма штрафа кажется небольшой, однако с течением времени растет стремительно и способна значительно повысить общую сумму задолженности.

Специалисты советуют решать проблему заблаговременно, заключив соглашение о реструктуризации долга с управляющей организацией, чтобы избежать судебного разбирательства и смягчить финансовую нагрузку.