Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил, что заглядывание в чужие окна может привести к штрафам

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил NEWS.ru , что систематическое подглядывание в чужие окна может стать причиной для штрафа или даже лишения свободы.

Согласно его словам, подсматривание без использования камер также признается нарушением закона, если это было сделано осознанно и с целью сбора личной информации. Если человек случайно взглянул в незанавешенное окно, это обычно не считается преступлением. Однако систематическое наблюдение за чужой жизнью, особенно с использованием бинокля или слежка по расписанию, может быть интерпретировано как нарушение закона.

Часть 1 статьи 137 УК РФ предусматривает наказание за сам процесс получения информации без разрешения. За подобные действия суд может назначить штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. Ответственность за вмешательство в тайну частной жизни наступает с 16 лет.

Потерпевшая сторона имеет право требовать компенсацию морального вреда, сумма которого может составить 50 тысяч рублей и более. Решение о размере выплаты зависит от длительности слежки и степени страданий жертвы. В некоторых случаях подсудимых оправдывают, если информация была открытой или человек не имел прямого намерения вредить.